Чувашское УФАС завело дело на «Татнефть-АЗС Центр» из-за цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике после обращения граждан возбудило дело в отношении ООО «Татнефть-АЗС Центр» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Речь идет о необоснованном увеличении цены на АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях Чувашской Республики.

Рассмотрение дела назначено на 6 ноября в 10.00, уточнили в пресс-службе Чувашской УФАС.

Ранее СМИ писали, что в конце августа на газовых автозаправочных станциях Татарстана зафиксировали нехватку топлива. По словам участников рынка, такая ситуация может быть связана как с ростом спроса, так и с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. При этом за последнее время розничная стоимость пропана выросла вслед за оптовыми ценами.