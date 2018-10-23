В Татарстане у жителей Новосибирска и Челябинска изъяли более 5 килограммов наркотиков

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Полицейские в ходе досмотра автомобиля на стационарном посту «Кольцо-1» в Пестречинском районе Татарстана изъяли более 5 килограммов наркотиков.

Так, у 34-летнего жителя Новосибирска было обнаружено и изъято около 3 кг гашиша, а у 22-летнего жителя Челябинска — 492,2 г амфетамина и 2237,2 г мефедрона.

Инцидент произошел 19 октября. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в казанское СИЗО пытались пронести наркотики в шве полотенца.