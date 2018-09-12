В казанское СИЗО пытались пронести наркотики в шве полотенца
В казанское СИЗО-2 пытались пронести 0,08 грамма синтетического наркотика PVP в шве полотенца. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Вещество было обнаружено во время досмотра передачи, которую привезла арестованному его супруга. С ее слов, она не знала о наркотике в полотенце. Эту вещь ее попросил доставить сообщник арестованного.
Мужчина, которому предназначалась передача, написал явку с повинной, признавшись, что пытался организовать канал доставки наркотиков в СИЗО через родственницу, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
Ранее стало известно, что в исправительную колонию №8, расположенную в Альметьевске, одному из осужденных пытались доставить наркотики в одноразовой бритве.Происшествия Татарстан
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