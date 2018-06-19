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В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня отца

18:08, 19.06.2018
В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня отца
Фото: minsvyaz.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник — День отца. Его будут отмечать в последнюю субботу октября.

Автором поправок стала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.

«В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник — День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга», — говорится в пояснительной записке к документу.

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