В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня отца

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник — День отца. Его будут отмечать в последнюю субботу октября.

Автором поправок стала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.

«В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник — День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга», — говорится в пояснительной записке к документу.