Медведев рассказал о сути санкций против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против Украины будут подготовлены в ближайшее время.

«О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — сказал он.

В список попадут сотни физических лиц из Украины, в том числе и известные люди, «которые своими действиями причиняли вред нашей стране», пишет ТАСС.

«Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции», — добавил Медведев.

Также Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».