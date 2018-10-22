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Путин подписал указ об ответных мерах на украинские санкции

15:36, 22.10.2018
Путин подписал указ об ответных мерах на украинские санкции
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба Кремля, правительству РФ поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры и обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства в случае отмены санкций, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.

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