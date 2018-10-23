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Производитель вакцин расследует факт реакции на прививку у школьников в Пермском крае

14:22, 23.10.2018
Производитель вакцин расследует факт реакции на прививку у школьников в Пермском крае
Фото: pxhere.com/

Производитель вакцин АО «Научно-производственное объединение «Микроген» проводит собственное расследование по факту массового заболевания детей в Пермском крае после прививки от энцефалита.

Как отметили в компании, на момент передачи дистрибьютору вакцина «ЭнцеВирНео» прошла необходимый контроль в соответствии с требованиями надзорных органов, а также обязательный внутренний контроль, который подтвердил ее качество и безопасность.

В настоящее время «Микроген» оказывается содействие в проведении проверочных мероприятий, пишет «Интефакс-Поволжье».

Напомним, ранее 20 учеников первого класса пермской школы №7 почувствовали серьезные недомогания после прививки от энцефалита. Позже специалисты выявили, что дети были привиты вакциной отечественного производства «ЭнцеВирНео».

Общество
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