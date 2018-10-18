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20 первоклассников заболели после прививки от энцефалита в Перми

14:14, 18.10.2018
20 первоклассников заболели после прививки от энцефалита в Перми
Фото: pixabay.com

20 учеников первого класса пермской школы №7 почувствовали серьезные недомогания после прививки от энцефалита.

У детей отмечалась температура, слабость и головная боль. Как сообщили в региональном Минздраве, такая реакция на вакцину возможна и описана в инструкции, «подобное состояние продолжается 1-2 дня и проходит без последствий».

В настоящее время ведомство проводит проверку по данному факту. Вакцинация детей от энцефалита по всему краю приостановлена. По предварительным данным, аналогичные случаи последствий от прививки наблюдаются еще в ряде территорий края.

Напомним, ранее появилась информация, что Минздрав планирует ввести обязательную прививку против менингита и пневмонии к 2020 году.

Общество
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