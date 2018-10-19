Минздрав выявил вакцину, от которой массово заболели школьники в Пермском крае

Специалисты регионального Минздрава определили вакцину, от которой появились побочные эффекты у первоклассников в Перми.

Как сообщили в ведомстве, дети были привиты вакциной отечественного производства «ЭнцевирНео». Она была доставлена в край в августе и соответствует всем требованиям. Реакции, в том числе температура, слабость и головная боль, которые наблюдались у школьников, допустимы и описаны в инструкции. На восстановление организма без последствий необходимо два дня.

На данный момент подобные случаи реакции на вакцинацию среди детей выявлены в нескольких районах края — в Нытве и Краснокамске. По информации министерства, госпитализация школьникам не требуется.

В итоге Минздрав инициировал экспертную проверку данной серии вакцины и приостановил вакцинацию против клещевого энцефалита на всей территории Прикамья.

Напомним, ранее 20 учеников первого класса пермской школы №7 почувствовали серьезные недомогания после прививки от энцефалита.