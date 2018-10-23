«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Перми в Екатеринбург и Душанбе

Авиарейсы из Перми в Екатеринбург и Душанбе оказались отменены во вторник, 23 октября.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», отменены рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» в 9:05 до Екатеринбурга и в 13:40 до Душанбе этим же перевозчиком.

В настоящее время не удалось узнать причину отмены перелетов. Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, с 29 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает в октябре рейсы Самара — Москва.