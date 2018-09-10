Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает в октябре рейсы Самара — Москва
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 29 октября открывает полеты по маршруту Самара — Москва — Самара.
Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07.00. Вернуться в Самару можно будет во вторник в 22.30. Полет займет 1 час 40 минут, рассказали в пресс-службе перевозчика.
В настоящее время билеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 2 375 рублей.
Напомним, ранее стало известно, что компания «Российские железные дороги» запустит ежедневный поезд Самара — Казань.БизнесТранспорт
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