Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает в октябре рейсы Самара — Москва

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 29 октября открывает полеты по маршруту Самара — Москва — Самара.

Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07.00. Вернуться в Самару можно будет во вторник в 22.30. Полет займет 1 час 40 минут, рассказали в пресс-службе перевозчика.

В настоящее время билеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 2 375 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Российские железные дороги» запустит ежедневный поезд Самара — Казань.