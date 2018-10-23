«Аэрофлот» отказался от проекта Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании.



«Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, «Аэрофлот» отказался от этого дела», — приводит «Прайм» слова президента ВТБ Андрея Костина.

По его словам, пока что ВТБ и Сбербанк разрабатывают концепцию, но ничего правительству определенного не предлагали. Отмечается, что региональная авиакомпания будет создана с нуля или ВТБ и Сбербанк найдут оператора из существующей компании.

Объем инвестиций Костин оценил как минимум в $1 млрд.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ по поручению правительства РФ создадут авиакомпанию для региональных перевозок, которая будет перевозить от 6 до 10 млн человек в год.

Региональные перевозки были одной из тем майского указа президента Владимира Путина. К 2024 году их доля во внутренних перевозках в России должна быть доведена до 50%. В начале октября правительство выделило 9,8 млрд рублей субсидий на закупку SSJ 100 для региональных перевозчиков.