Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку SSJ 100 для региональных перевозок

Постановлением правительства России Государственная транспортная лизинговая компания предоставит субсидии в размере 9,8 млрд руб. региональным авиаперевозчикам.

Она пойдет на приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки на региональных авиалиниях.

Поставка будет осуществлена в этом и следующем году. Документ опубликован на сайте правительства.

Ранее правительство распределило субсидии в размере 5 млрд рублей между 79 регионами на приобретение топлива для агротехнологических работ. Регионы ПФО в сумме получат 1,38 млрд рублей.