Сбербанк и ВТБ по поручению правительства создадут авиакомпанию для региональных перевозок

Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок по поручению правительства РФ.

По информации источников «Ведомостей», сейчас разрабатывается бизнес-план и определяется состав акционеров будущей компании, которая появится не ранее 2019 года. Предполагается, что она будет перевозить от 6 до 10 млн человек в год.

В настоящее время в России только две компании перевозят более 10 млн пассажиров — группа «Аэрофлот» и S7 Group (в 2017 году 50,1 млн и 14,3 млн человек соответственно).

Консультантом проекта стала Bain & Company, с которой обе кредитные организации заключили контракты на консалтинговые услуги на одинаковые суммы — по 55,47 млн рублей до 31 декабря.

Представители банков от комментариев отказались.



Отметим, что региональные перевозки были одной из тем майского указа президента Владимира Путина. К 2024 году их доля во внутренних перевозках в России должна быть доведена до 50%.



В начале октября правительство выделило 9,8 млрд рублей субсидий на закупку SSJ 100 для региональных перевозчиков.