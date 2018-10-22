По делу о взрыве на заводе «Авангард» задержали директора предприятия

Следователи задержали директора ЗАО «Гатчинским завод «Авангард» по делу о взрыве на предприятии.

Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на территории предприятия. Директор был подробно допрошен по обстоятельствам дела, сообщили в Следственном комитете России.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявления обвинения. Расследование по делу продолжается», — уточнили в пресс-службе ведомства.



Также установлены личности погибших при взрыве. Жертвами ЧП стали гражданин Республики Беларусь и трое граждан Республики Таджикистан.

Напомним, 19 октября произошел взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. В результате ЧП погибли четыре человека.

В рамках уголовного дела о взрыве задержан главный инженер завода. Ему предъявили обвинение о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Задержанный полностью признал вину и сотрудничает со следствием.