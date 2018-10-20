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Число погибших при взрыве на заводе «Авангард» под Петербургом возросло до четырех

06:26, 20.10.2018
Число погибших при взрыве на заводе «Авангард» под Петербургом возросло до четырех
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тело четвертого погибшего нашли под завалами обрушившегося после взрыва здания на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине в Ленинградской области.

«Обнаружен четвертый погибший», — цитирует «РИА Новости» представителя областного правительства.

Напомним, что 19 октября произошел взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. Изначально сообщалось о пяти пострадавших. Позже выяснилось, что три человека погибли, еще двое получили травмы.

Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути, поэтому произошла задержка одного пригородного поезда на направлении Санкт-Петербург — Луга. СК по факту взрыва возбудил уголовное дело.

Происшествия
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