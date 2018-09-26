Правительство РФ поддержало идею о повышении тарифов на ЖКХ в два этапа

Правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа.

«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация (тарифов ЖКХ) с начала года и 2,4% с середины года», — сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя принятые на заседании правительства в прошлый четверг решения по тарифам.

Минэкономразвития решило пойти на такие меры из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20%. По мнению ведомства, такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой — совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции, передает «Финмаркет».

Ранее Федеральная антимонопольная служба выступала против индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году.