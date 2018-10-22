Четыре страны присоединились к продлению санкций ЕС против России

Четыре страны присоединились к продлению санкций ЕС в отношении России.

В пресс-службе Совета Европейского союза сообщили, что Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против до 15 марта 2019 года.

Напомним, что 13 сентября Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Они включают в себя замораживание активов и запрет на поездки, которые касаются 155 граждан и 44 компаний.

Сегодня правительство Украины разработало документ о новых санкциях в отношении России из-за строительства Крымского моста. Ограничительные меры коснутся 19 российских компаний. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на действия Украины.

