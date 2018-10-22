Уфа вошла в десятку городов по присутствию малого бизнеса

Уфа вошла в топ-10 городов России по присутствию малого бизнеса 2018 года. Столица Башкирии вытеснила из рейтинга Краснодар.

Уфа заняла в рейтинге 10-е место. Исследование «Модульбанка» показало, что в городе малый бизнес занимает долю в 1,78%, передает Inc.ru.

Первое место в рейтинге занимает Москва с показателем в 38,4%. Вторая строчка закономерно занята Санкт-Петербургом (11,8%). На третьем месте расположился Новосибирск (4,2%).

В топ-5 также вошли Челябинск (3,2%) и Казань (3%).

Кроме того, Самара заняла 6-е место с показателем в 2,9%, а Нижний Новгород занял 8-ю строчку (2%).