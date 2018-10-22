Акции «Яндекса» выросли на 7,65% после заявлений сооснователя

Акции «Яндекса» на торгах Московской биржи выросли на 7,65%.

Как передает ТАСС, в пиковом значении цена акций компании достигла 1927 рублей за бумагу.

Стоимость выросла после заявления сооснователя компании Аркадия Воложа о том, что он не собирается продавать свою долю.

«Мы создаем инновационные продукты, улучшающие жизнь десятков миллионов людей. И мы не собираемся останавливаться. Я планирую и дальше возглавлять «Яндекс» и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании, и в том числе оценке различных возможностей управления структурой капитала», — говорится в заявлении.



Отмечается, что «Яндекс» «не будет комментировать слухи, но продолжит в присущем ему духе открытости и прозрачности информировать о всех существенных событиях».

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует получить не менее 30% в капитале «Яндекса», а возможно, и фактический контроль над компанией. В банке наличие такого плана опровергли.



В тот же день «Яндекс» подешевел на 1 млрд.