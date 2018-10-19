«Яндекс» подешевел на 1 млрд долларов после сообщений о сделке со Сбербанком

Стоимость акций Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах) резко упала на фоне публикации новостей о намерении Сбербанка войти в капитал компании и последующего опровержения их пресс-службой банка.

В течение нескольких минут стоимость начавших было дорожать бумаг на Московской бирже снизилась с 2356,5 до 2185 руб. (минус 7,28% от максимума дня), а на бирже NASDAQ — с $35,9 до $33 (минус 8%), пишет РБК.

По данным СМИ, Сбербанк планирует получить не менее 30% в капитале «Яндекса», а возможно, и фактический контроль над компанией. В банке наличие такого плана опровергли.