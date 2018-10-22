Уволенные сотрудники «Газбанка» получат 122,6 млн рублей

Работники обанкротившегося самарского «Газбанка» получат выплаты в размере 122,6 млн рублей.

Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, отдельные средства пойдут на расходы по содержанию и охране собственных зданий, судебные издержки, расходы по арбитражным делам, а также на затраты на бухгалтерское сопровождение, сопровождение программного обеспечения и так далее. Сумма на административно-хозяйственные нужды составит 129,9 млн рублей.

Напомним, «Газбанк» лишился лицензии 11 июля. «Газбанк» привлек 19,26 млрд рублей вкладов населения. В банке обслуживалось более 5 тысяч корпоративных клиентов, в том числе крупные промышленные предприятия и бюджетные организации. Кредитное учреждение входило в топ-150 крупнейших банков России по величине активов.

Подробнее — в материале «Реального времени».