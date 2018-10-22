На телеведущую «Самара-ГИС» совершено нападение в лифте дома

Неизвестный с ножом напал в лифте на ведущую телеканала «Самара-ГИС» Ингу Пеннер. Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.

По ее словам, инцидент произошел утром 22 октября в Самаре. Девушка пришла на работу в редакцию, расположенную в 17-этажном жилом доме. Как пишет журналистка, в лифте на нее напал мужчина с ножом, который требовал, чтобы она вышла с ним на девятом этаже. Пеннер громко закричала, спугнув нападавшего.

«Дом этот давно пользуется дурной славой. То кого-нибудь из окна выкинут, то окровавленные мужики с тобой в лифте едут. Здесь расположен и наркоманский притон — все об этом знают, включая полицию. Чудом я осталась цела», — написала телеведущая.

В настоящее время официального подтверждении о нападении в полиции не имеется.

Напомним, ранее в Башкирии скончалась 22-летняя ведущая телеканала «Вся Уфа».