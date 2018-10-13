В Башкирии скончалась 22-летняя ведущая телеканала «Вся Уфа»

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В Башкирии на 22-м году жизни скончалась ведущая передачи «Уфимское времечко» на телеканале «Вся Уфа» Лаура Идиятуллина.

По информации родных погибшей, девушка задохнулась во сне. Ранее у нее была зафиксирована астма. Смерть журналистки стала шоком для ее коллег. По словам уфимского ведущего Эрнеста Хайруллина, в редакции до сих пор не верят в произошедшее.

«Не стало нашей Лауры. Самого светлого, самого жизнерадостного человека и самой юной нашей коллеги. Смерть всегда неожиданна и трагична, но в этом случае поверить в реальность происходящего невозможно совсем. Мы скорбим и запомним ее такой, веселой и улыбающейся», — написал на своей странице в соцсетях журналист.

Прощание с Лаурой Идиятуллиной пройдет в ее родном городе Мелеуз 13 октября.

Напомним, ранее на 47-м году жизни скончался известный томский журналист Андрей Зайцев.