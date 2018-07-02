Росавтодор обновит в Башкирии 168 км дорог по новой технологии

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» (подразделение Росавтодора) планирует обновить на территории Башкирии 168 км федеральных дорог. При этом в работах намерены использовать инновационные технологии.

«Отечественная система СПАС позволяет увеличить срок службы покрытия на 20—30% за счет точного подбора состава смесей асфальтобетона, параметров вяжущего и каменного материалов», — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Автодор «Приуралье».

На трассе М-7 «Волга» дорожники обновят пять участков дороги общей протяженностью 65,5 км, ликвидируют трещины и колеи. Изношенное покрытие заменят на семи участках трассы М-5 «Урал» общей протяженностью почти 64 км и 39 км автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург и Западного обхода Уфы.

Ремонтные работы продлятся до сентября этого года. Движение транспорта будет организовано по реверсивной схеме с ручным регулированием.