Власти Перми потратят на капремонт сквера на городской набережной 268 млн рублей

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной Камы. Документ появился на сайте госзапкупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок площадью более 24 тысяч квадратных метров — от спуска у Кафедрального собора до лестницы, ведущей с улицы Попова.

Согласно контракту, необходимо будет обустроить различные тематические зоны: детскую и спортивную площадки, лаунж-зоны, территорию для массовых мероприятий и прогулочную часть. Кроме того, на набережной должны появиться комнаты матери и ребенка, торговые павильоны и туалеты.

Стоимость контракта — 268 млн рублей. Все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что на проект реновации центральной улицы Перми выделили 27 млн рублей.