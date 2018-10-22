Пенсионные фонды США вложили 1,5 млрд долларов в российские активы

Крупнейшие пенсионные фонды США сохранили потенциально токсичные российские активы на $1,5 млрд. В их портфелях — ОФЗ и бумаги госкомпаний под секторальными санкциями.



Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на $1,1 млрд, передает РБК.

Помимо российского госдолга CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По состоянию на 30 июня эти активы составили $872 млн, из которых $658 млн — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических).

Так, CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний «Газпром», «Лукойл», НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на $238 млн и GDR банка ВТБ на $12,5 млн.

Ранее Вашингтон анонсировал введение новых санкций против России из-за ситуации на Украине каждые один-два месяца. СМИ сообщали, что санкции США привели к «неожиданному подъему» экономики России.