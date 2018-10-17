Санкции США привели к «неожиданному подъему» экономики России — СМИ

Санкции США привели к «неожиданному подъему» в российской экономике. Этому поспособствовали рост цен на нефть и ослабление рубля

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Wall Street Journal, ограничительные меры США против Ирана спровоцировали подорожание нефти с середины августа на 14% процентов, что позволило экспортерам «черного золота» из России значительно увеличить выручку. Рубль же подешевел на 15% с апреля, а низкая стоимость валюты означает рост конкурентоспособности российских товаров.

«Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно», — рассказал эксперт из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.

Ранее Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые якобы действуют вразрез с интересами национальной безопасности США.

Сегодня стало известно, что Россия заняла 43-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ).