США пообещали вводить новые санкции против России «раз в месяц-два»

Вашингтон анонсировал введение новых санкций против России из-за ситуации на Украине каждые один-два месяца.



Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер, что США «очень тесно работают с европейскими союзниками» по вопросу антироссийских санкций, передает «РИА Новости».

По словам Волкера, он верит в эффективность санкций и видит свидетельства этого в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не видят признаков скорой отмены антироссийских санкций. СМИ также сообщали, что санкции США привели к «неожиданному подъему» экономики России.