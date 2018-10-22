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Инвалидное кресло и диссертацию Стивена Хокинга продадут на торгах

05:31, 22.10.2018
Инвалидное кресло и диссертацию Стивена Хокинга продадут на торгах
Фото: it.wikipedia.org / NASA

Аукционный дом Christie's выставит на торги личные вещи британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Среди них — экземпляр докторской диссертации и инвалидное кресло ученого.

Всего на торги будут выставлены 22 предмета, в том числе книги, научные работы и награды Хокинга и один из пяти существующих экземпляров написанной в 1965 году докторской диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных», пишет Associated Press.

Отмечается, что диссертация подписана Хокингом, а ее стоимость оценивается в 130—195 тыс. долларов. Стоимость инвалидного кресла составляет 13—19,5 тыс. долларов.

Полученные средства будут направлены в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Ранее сообщалось, что Хокинг в своем труде предсказал появление «нового вида суперчеловека», который будет в состоянии уничтожить остальное человечество.

Напомним, что британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни в марте этого года. Еще при жизни на саммите Tencent WE в Пекине он заявил, что человечество может исчезнуть к 2600 году, если не найдет другую планету, пригодную для жизни.

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