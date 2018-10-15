Хокинг в своем последнем труде предупредил об опасности появления «суперчеловека»

Британский физик Стивен Хокинг в своем предсказал появление «нового вида суперчеловека», который будет в состоянии уничтожить остальное человечество.

Перед смертью Хокинг создал сборник статей и эссе под названием «Большие вопросы», который будет опубликован 16 октября, пишет The Sunday Times.



В нем ученый предположил, что богатые люди смогут в ближайшем будущем смогут изменять свою ДНК и своих детей для того, чтобы улучшить свою память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни и повысить уровень интеллекта.

При этом он допустил, что против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые «не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики».

В результате остальные люди сформируют низшую касту и со временем вымрут или станут малозначимыми, предположил Хокинг.

Напомним, что британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни в марте этого года. Еще при жизни на саммите Tencent WE в Пекине он заявил, что человечество может исчезнуть к 2600 году, если не найдет другую планету пригодную для жизни.