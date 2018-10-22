Автоэксперты назвали топ-3 лучших трехдверных внедорожников на рынке РФ
Эксперты портала «Автоновости дня» составили топ-3 контактных трехдверных внедорожников на российском рынке.
Список возглавляет Jeep Wrangler Rubicon. Обновленный внедорожник получил автоматическую коробку передач и двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который разгоняет машину втрое быстрее, чем ранние модели.
Второе место занимает Suzuki Jimny с полным приводом. Тройку замыкает Lada 4×4 Bronto, имеющая удлиненную подвеску и увеличенный дорожный просвет.
Ранее автомобильные эксперты подготовили рейтинг самых брутальных внедорожников в мире. «УАЗ Патриот» занял пятую строчку.ПромышленностьМашиностроение
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