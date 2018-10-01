УАЗ вошел в рейтинг самых брутальных в мире внедорожников
Автомобильные эксперты подготовили рейтинг самых брутальных внедорожников в мире. УАЗ Патриот занял пятую строчку.
Главным преимуществом российского автомобиля эксперты назвали низкую стоимость. В максимальной комплектации отечественный автомобиль обойдется в среднем за 1 млн рублей, пишет Speedme.
Возглавил рейтинг самых брутальных автомобиль Jeep Grand Cherokee за строгий дизайн, мощный двигатель, полный привод, а также электронные помощники.
На втором месте расположился BMW X5 M в версии с 575-сильным двигателем, за ним следуют американский внедорожник Chevrolet Tahoe и кроссовер Audi Q7.
Ранее сообщалось, что УАЗ начнет поставки автомобилей в Мексику.БизнесТранспорт
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