Новости бизнеса

01:50 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

УАЗ вошел в рейтинг самых брутальных в мире внедорожников

01:25, 01.10.2018
УАЗ вошел в рейтинг самых брутальных в мире внедорожников
Фото: wikipedia.org / Hanna Zelenko

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг самых брутальных внедорожников в мире. УАЗ Патриот занял пятую строчку.

Главным преимуществом российского автомобиля эксперты назвали низкую стоимость. В максимальной комплектации отечественный автомобиль обойдется в среднем за 1 млн рублей, пишет Speedme.

Возглавил рейтинг самых брутальных автомобиль Jeep Grand Cherokee за строгий дизайн, мощный двигатель, полный привод, а также электронные помощники.

На втором месте расположился BMW X5 M в версии с 575-сильным двигателем, за ним следуют американский внедорожник Chevrolet Tahoe и кроссовер Audi Q7.

Ранее сообщалось, что УАЗ начнет поставки автомобилей в Мексику.

БизнесТранспорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок