Объем продукции на сельхозярмарках в Казани за неделю вырос в полтора раза

Объем продукции на сельхозярмарках в Казани за последнюю неделю вырос в полтора раза.

Так, если 13 октября было завезено продукции на 35,2 млн рублей, то 20 октября — на 57,5 млн рублей. Всего были задействованы 443 и 646 машин соответственно, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Напомним, 15 сентября в Казани открыты сельскохозяйственные ярмарки. В этот же день состоялся «День садовода — 2018», который посетил президент РТ Рустам Минниханов.

Глава РТ призвал руководство городов помогать фермерам и создавать все необходимые условия для комфортного ведения торговли на сельскохозяйственных ярмарках.