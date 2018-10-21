Новости промышленности

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Объем продукции на сельхозярмарках в Казани за неделю вырос в полтора раза

18:50, 21.10.2018
Объем продукции на сельхозярмарках в Казани за неделю вырос в полтора раза
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Объем продукции на сельхозярмарках в Казани за последнюю неделю вырос в полтора раза.

Так, если 13 октября было завезено продукции на 35,2 млн рублей, то 20 октября — на 57,5 млн рублей. Всего были задействованы 443 и 646 машин соответственно, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Напомним, 15 сентября в Казани открыты сельскохозяйственные ярмарки. В этот же день состоялся «День садовода — 2018», который посетил президент РТ Рустам Минниханов.

Глава РТ призвал руководство городов помогать фермерам и создавать все необходимые условия для комфортного ведения торговли на сельскохозяйственных ярмарках.

ПромышленностьАгропром Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты