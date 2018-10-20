Минниханов призвал создать фермерам необходимые условия для торговли на ярмарках

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство городов помогать фермерам и создавать все необходимые условия для комфортного ведения торговли на сельскохозяйственных ярмарках.

«Это очень хорошая традиция, целая культура, которую нужно сохранить и поддерживать. Следует помнить, что для селян участие в ярмарках — это большой труд: им нужно засветло привезти продукцию, организовать торговлю. Поэтому необходимо с ними встречаться, поблагодарить за нелегкую работу», — заявил президент республики на совещании в Доме правительства РТ.



По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николая Титова, в ходе сельскохозяйственных ярмарок уже продано продукции на 345 млн рублей.

«В связи с тем, что сельхозтоваропроизводители напрямую реализуют населению продукцию собственного производства и им будут возмещаться транспортные затраты, то продукция на субботних ярмарках реализуется на 20—30 процентов дешевле, чем в торговых сетях», — цитирует Титова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что с 15 сентября в Казани открыты сельскохозяйственные ярмарки. В этот же день состоялся «День садовода — 2018», который посетил президент РТ Рустам Минниханов.