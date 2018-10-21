Во Владикавказе потушили пожар на заводе «Электроцинк»

Во Владикавказе полностью потушили пожар на заводе «Электроцинк».2

«Локализованный в 13.12 пожар на заводе „Электроцинк“ во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причиненный ущерб устанавливается. Производство на предприятии временно приостановлено», — приводит слова представителя пресс-службы предприятия «РИА Новости».

Там уточнили, что эвакуация жителей близлежащих домов во время ЧП не потребовалась, вредных выбросов во время возгорания с территории предприятия не было.

Напомним, пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября. В ходе тушения погиб один пожарный и двое пострадали. Среди работников завода пострадавших нет. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что жители Владикавказа обратились к медикам с жалобами на удушье из-за пожара.