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Жители Владикавказа обратились к медикам с жалобами на удушье из-за пожара

15:31, 21.10.2018
Жители Владикавказа обратились к медикам с жалобами на удушье из-за пожара
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Больницы Владикавказа зарегистрировали ряд обращений от местных жителей. Люди пожаловались на приступы удушья из-за пожара на заводе «Электроцинк».

«Несколько жителей Владикавказа обратились к медикам, они чувствуют состояние удушья», — передает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Отмечается, что медики реагируют на все жалобы, но при этом подчеркивается, что «отравления атмосферного воздуха не зафиксировано».

Напомним, пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября. В ходе тушения погиб один пожарный и двое пострадали. Среди работников завода пострадавших нет. Потушить пожар не могут до сих пор. Площадь возгорания составляет 4,5 тыс. квадратных метров.

Происшествия
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