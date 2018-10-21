На крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел пожар, погиб один человек

Во Владикавказе на заводе «Электроцинк» произошел крупный пожар. Погиб один человек.



Им оказался пожарный, передает ТАСС со ссылкой на замначальника управления МЧС по Северной Осетии Юрия Землянского. Еще два пострадавших при пожаре человека также являются пожарными.

«Пострадавших среди работников этого предприятия нет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пожар произошел в ночь на 21 октября. Его площадь составила 650 кв. м. В тушении пожара принимают участие 60 человек и 20 единиц техники.

«Электроцинк» — крупнейшее промышленных предприятий в Северной Осетии. Завод, на котором трудятся около 1800 человек, входит в состав УГМК.

Напомним, 19 октября произошел взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека. Главного инженера завода задержали по делу о взрыве.