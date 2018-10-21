Из МКДЦ в Казани эвакуировали более 300 пациентов

В Казани в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) по улице Карбышева произошло задымление. Причиной стало короткое замыкание в подвале медучреждения. Пострадавших нет.

Как выяснилось на месте, в подвале здания произошло короткое замыкание кабеля, в результате чего дым наполнил подвальное помещение и первый этаж учреждения.

«Сложная планировка подвала не позволила сразу обнаружить очаг. Сильное задымление создалось в подвале и на первом этаже. Создан штаб. Произошло короткое замыкание кабеля в подвале, площадь 2 кв. м. Девятерых лежачих пациентов вынесли на носилках», — сообщил «Реальному времени» источник.

Вчера около полудня в МЧС поступило сообщение о задымлении в реанимации.



Девятерых лежачих больных вынесли из здания на носилках. Всего из блоков А и Б эвакуировали 314 пациентов МКДЦ.

Отметим, что на этой неделе в МКДЦ прошли обыски.