Тренер БК «Автодор» Сергей Мокин: «Мур добавил команде энергии и эмоций»

Главный тренер БК «Автодор» Сергей Мокин после победы в домашнем матче чемпионата Единой Лиги ВТБ над «Енисеем» (106:91) дал свою оценку:

— Сегодняшний матч, как и предыдущий, начался трудно. Но нам вновь удалось переломить ход встречи и навязать соперникам свой ритм. Каждый внес свой вклад в победу. Конечно, стоит отметить Кравиша, набравшего 30 очков, но без помощи партнеров он бы этого сделать не смог. Надо отдать должное Муру, который вышел на площадку, еще не будучи полностью здоровым. Поступил как мужчина и с незалеченной травмой отыграл очень хорошо. Добавил команде энергии и эмоций, — сказал наставник саратовской команды.