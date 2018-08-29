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Происшествия

В Турции 11 российских туристов пострадали при столкновении грузовика с автобусом

09:15, 29.08.2018

По меньшей мере 11 российских туристов пострадали в среду в результате столкновения грузовика с автобусом в Турции.

По данным местной газеты Milliyet, ДТП произошло в провинции Анталья на юге страны. Автобус перевозил 25 россиян из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль, в результате чего автобус упал в водный канал. Помимо пострадавших россиян, ранения получили водители двух транспортных средств.

Представитель генконсульства РФ в Анталье подтвердил ТАСС факт аварии. Он уточнил, что все российские туристы живы. Им была оказана медицинская помощь.

Напомним, что в августе прошлого года в ДТП на трассе Анталья — Кемер в Турции пострадали 11 россиян.

Происшествия
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