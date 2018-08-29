В Турции 11 российских туристов пострадали при столкновении грузовика с автобусом
По меньшей мере 11 российских туристов пострадали в среду в результате столкновения грузовика с автобусом в Турции.
По данным местной газеты Milliyet, ДТП произошло в провинции Анталья на юге страны. Автобус перевозил 25 россиян из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль, в результате чего автобус упал в водный канал. Помимо пострадавших россиян, ранения получили водители двух транспортных средств.
Представитель генконсульства РФ в Анталье подтвердил ТАСС факт аварии. Он уточнил, что все российские туристы живы. Им была оказана медицинская помощь.
Напомним, что в августе прошлого года в ДТП на трассе Анталья — Кемер в Турции пострадали 11 россиян.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым