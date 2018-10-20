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Керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года и действовал один — СМИ

21:26, 20.10.2018
Керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года и действовал один — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Устроивший стрельбу в колледже Керчи Владислав Росляков готовил нападение с января 2017 года.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, молодой человек готовился один.

«Больше непойманных стрелков нет», — резюмировал собеседник.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек

Отмечается, что студент мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) на основе тротила, извлеченного из снарядов времен Великой Отечественной войны.

СМИ также предположили, что стрелком управляли извне.

Происшествия
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