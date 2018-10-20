Керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года и действовал один — СМИ
Устроивший стрельбу в колледже Керчи Владислав Росляков готовил нападение с января 2017 года.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, молодой человек готовился один.
«Больше непойманных стрелков нет», — резюмировал собеседник.
Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек
Отмечается, что студент мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) на основе тротила, извлеченного из снарядов времен Великой Отечественной войны.
СМИ также предположили, что стрелком управляли извне.Происшествия
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