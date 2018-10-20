Керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года и действовал один — СМИ

Устроивший стрельбу в колледже Керчи Владислав Росляков готовил нападение с января 2017 года.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, молодой человек готовился один.

«Больше непойманных стрелков нет», — резюмировал собеседник.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек

Отмечается, что студент мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) на основе тротила, извлеченного из снарядов времен Великой Отечественной войны.



СМИ также предположили, что стрелком управляли извне.