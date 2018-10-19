СМИ предположили, что «керченским стрелком» кто-то управлял

Студентом, устроившим нападение на политехнический колледж в Керчи, управляли извне. Об этом сообщил ряд СМИ.



Некая «подруга семьи» заявила, что Росляковым кто-то управлял. Она опровергла сообщения СМИ, что мать «керченского стрелка» состояла в секте, а мальчику запрещала пользоваться ноутбуком, передает «РИА ФАН». Она также положительно характеризовала и студента, и его мать — Галину.

Мысль о сообщнике высказывал глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркнув, что помогали стрелку лишь на этапе планирования. Тем временем некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек, так как автоматные очереди слышались из нескольких мест одновременно, пишет «Газета.ру».

Версию того, что у массового убийства в техникуме могут быть организаторы и другие исполнители, заявляли в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).



Ранее в сообщалось, что студент мог взять деньги на покупку оружия и боеприпасов у бабушки. Женщина якобы обнаружила пропажу денег из тайника, который находился в ее квартире. Отмечается, что студент мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) на основе тротила, извлеченного из снарядов времен Великой Отечественной войны.



Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. По словам соседки Рослякова, он с детства интересовался оружием и был жестоким.