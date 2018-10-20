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Шойгу в Сингапуре провел первую личную встречу с главой Пентагона

08:29, 20.10.2018
Шойгу в Сингапуре провел первую личную встречу с главой Пентагона
Фото: mil.ru

Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс») в Сингапуре.

После обмена рукопожатиями глава Пентагона выразил министру обороны России соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Сергей Шойгу, в свою очередь, поблагодарил Мэттиса и призвал предпринять все возможные меры для предотвращения таких трагедий, передает "РИА Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку. При этом американский лидер отметил, что у него с главой Пентагона сложились отличные отношения.

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