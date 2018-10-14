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Трамп допустил возможность отставки главы Пентагона

23:56, 14.10.2018
Трамп допустил возможность отставки главы Пентагона
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку.

«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду» — сказал американский лидер в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.

При этом Трамп заявил, что у них с Мэттисом сложились отличные отношения.

«Мы обедали два дня назад. Однако в какой-то момент все уходят. Это Вашингтон» — заявил президент США.

Ранее Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Кандидат на вакантную должность будет определен при участии самой Хейли через 2-3 недели.

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