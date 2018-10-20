Новгородский губернатор предложил Минздраву блокчейн-проект для контроля за доставкой лекарств

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой пилотный блокчейн-проект по контролю всех этапов доставки лекарств для использования по всей стране.

Технология позволит отслеживать движение ряда дорогостоящих лекарств (с расходами 1—1,5 млн рублей в год на человека) — в ревматологическом, гематологическом, пульмонологическом отделениях, а также в амбулаторном сегменте для пациентов с рассеянным склерозом. Никитин отметил, что это исключит «любую возможность манипуляций, когда выписываются одни объемы лекарств, а фактически пациенту выдаются другие».

При этом пациенты могут отслеживать персональное назначение лекарств, их доступность по программе льготного обеспечения. В будущем планируется обеспечение проверки их наличия в региональных аптеках, пишет «Коммерсант».

Сложности с внедрением проекта связаны с тем, что обеспечение государственных клиник и больниц интернетом идет медленно и может не закончиться в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в России начнут заключать трудовые договоры с помощью блокчейна. Это будет происходить путем заключения смарт-контрактов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи.