Кадыров посетил Ингушетию на фоне протестов из-за изменения границы

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Ингушетию и встретился с общественными и религиозными деятелями республики.



«Кадыров зашел к старейшине, без охраны, они поговорили, обсуждался вопрос о высказывании Кадырова, что он разнесет тех ингушей, которые придут к нему митинговать. У нашего старейшины насчет этого были претензии. Он об этом Кадырову сказал, на что глава Чечни ответил, что не имел в виду весь народ, а говорил о двух-трех людях. Они в итоге разошлись, пожав друг другу руки», — приводит РБК слова ингушского активиста Исмаила Нальгиева.

Отмечается, что Кадыров приехал в Ингушетию со своим кортежем. По словам источника агентства, Кадыров посетил место, связанное с почитаемом религиозным деятелем Батал-Хаджи Белхороев и поговорил с его потомками.

Ранее Кадыров прокомментировал протесты в Ингушетии и охарактеризовал их лидеров как «кучку, которая называет себя предводителями». Он также пригласил ингушей митинговать в Чечню.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.

