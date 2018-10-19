Кадыров пригласил ингушей митинговать в Чечню: «Если уйдете живыми — я тот, кем вы меня обзываете»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты, которые проходят в Ингушетии из-за чечено-ингушского соглашения об изменении границы. Лидеров протестов он охарактеризовал как «кучку, которая называет себя предводителями».



«Если вы настоящие мужчины, если вы народ, если эта территория — ваша (имеется в виду территория, которая после соглашения об изменении границы отошла к Чечне, — прим. ред.), сделайте там митинг. Если вы уйдете живыми — я тот, кем вы меня обзываете», — заявил Кадыров.

Соответствующее заявление Кадыров озвучил во время заседания с республиканскими чиновниками 17 октября. Видео опубликовал интернет-проект Romb.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.