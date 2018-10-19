Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в Суперлиге
Казанский «Зенит» сегодня обыграл московское «Динамо» в матче Суперлиги.
Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей площадки со счетом 3:2 (25:20, 23:25, 19:25, 25:21, 15:13).
Следующую игру в Суперлиге казанцы проведут против «Кузбасса» 27 октября.
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