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Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в Суперлиге

21:31, 19.10.2018

Казанский «Зенит» сегодня обыграл московское «Динамо» в матче Суперлиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей площадки со счетом 3:2 (25:20, 23:25, 19:25, 25:21, 15:13).

Следующую игру в Суперлиге казанцы проведут против «Кузбасса» 27 октября.

Ранее «Зенит-Казань» обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска в первом матче чемпионата России по волейболу 2018/2019.

СпортВолейбол Татарстан
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