Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» в стартовом матче чемпионата России

Казанский «Зенит» сегодня обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска в первом матче чемпионата России по волейболу 2018/2019.

Встреча прошла в Казани и завершилась уверенной победой хозяев площадки со счетом 3:0 (25:15; 25:21; 25:19). Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенита» Андрей Сурмачевский, который набрал 16 очков.

Отметим, что соперником «Зенита» по стартовому матчу должен был стать «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, но из-за финансовых проблем клуб снялся с турнира и его заменил «Самотлор», который по итогам прошлого сезона покинул элитный дивизион.

Следующую игру в Суперлиге казанцы проведут на выезде против московского «Динамо» 19 октября.

Ранее «Зенит-Казань» дома обыграл «Нефтяник» из Оренбурга в Кубке России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.